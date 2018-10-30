Создание бизнес-династий в России укрепит современные семьи, считают учёные

Тюмень, , 11:30 — REGNUM Качественные отношения в кругу семьи способствуют зарождению бизнес-династий и, напротив, их построение будет влиять на укрепление современных семей, если речь идёт о России. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ) со ссылкой на исследование группы учёных из России, Словакии и Польши.

«Создание бизнес-династий можно сделать новым социально-экономическим «трендом». Такая работа позволит укрепить современные семьи и возродит лучшие традиции дореволюционных бизнес-династий в России», — прокомментировала проведенное исследование доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Юлия Мурзина.

По её словам, сознательный отказ от построения бизнес-династий по примеру Билла Гейтса или Уоррена Баффета, а также тенденции современных русских «капиталистов» не привлекать семью к бизнесу являются проявлением «слабости» семейных отношений.

Сегодня, сообщает учёный, две трети британских предприятий являются семейным бизнесом. Их вклад в ВВП страны оценивается более чем 25,% в то время как в России не ведется профильной статистики по предприятиям семейного бизнеса. В качестве одной из причин такого положения вещей исследовать указывает на короткую историю предпринимательства в современной России.

Отмечается, что статью учёных опубликовал Journal of International Studies. В исследовании участвовали представители семейного и несемейного бизнеса. Все испытуемые — владельцы, собственники с функцией директора.