В испанском Кадисе в честь Хэллоуина торговцы «нарядили» туши свиней

Кадис, Испания, , 11:28 — REGNUM В канун так называемого Дня всех святых (Хэллоуин) на рынке испанского города Кадис местные торговцы нарядили в праздничные одежды туши мертвых животных, пишут «Известия».

На видеокадрах, снятых очевидцами, можно лицезреть жуткое зрелище свиных туш, крупных рыбин и других животных, облаченных в человеческую одежду. Сообщается, что данный ритуал «переодевания» является частью местной традиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что в преддверии Хэллоуина компания Ubisoft опубликовала трейлеры новых обновлений для своих крупных проектов Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и For Honor.

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