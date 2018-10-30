Всемирный Совет Индусов: строительство храма Рамы должно быть узаконено

Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM «Решение о строительстве храма Рамы в Айодхье должно быть узаконено», — заявил журналистам официальный представитель организации Всемирный Совет Индусов — «Вишва Хинду Паришад» (ВХП) Алок Кумар 29 октября.

Это высказывание последовало после решения Верховного суда Индии отложить слушание дела по строительству храма.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Алок Кумар также выразил уверенность в том, что для благоприятного решения суда ВХП должен усилить свою кампанию.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии ныне правящей партии — БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.