Протесты в Виннице: «В подорожании газа виноваты евреи и охрана горсовета»

Винница, Украина, , 11:28 — REGNUM В Виннице митингующие обвинили евреев в высоких ценах на газ и попытались ворваться в здание городского совета, заявил председатель Украинского еврейского комитета Александр Долинский 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Выступающий Ю. Кысиль сообщил присутствующим, что в Виннице никогда не было больше 12 процентов евреев, а большинство всегда составляли украинцы, поэтому он возмущен тем, что не-украинцы управляют городом и страной», — рассказал Долинский.

Он отметил, что другой выступающий пожаловался на обилие еврейской символики в городе.

«Сиранчук считает опасной ситуацию, при которой синагога находится рядом с площадью Независимости и мэрией, а церковь стоит дальше», — добавил глава еврейского комитета

Под конец митинга около сотни протестующих попытались проникнуть в здание винницкого городского совета, но были оттеснены правоохранителями.

Напомним, согласно исследованиям социологической группы «Рейтинг», Винница и Харьков признаны наилучшими городами для жизни на Украине.

Ранее правительство Украины повысило цены на газ для населения на 23,5%, и это лишь первый этап повышения.

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