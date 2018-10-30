Депутат парламента Индии: Индусам надоело ждать решения по храму Рамы

Нью-Дели, , 20:13 — REGNUM «У индусов заканчивается терпение. Им надоело ждать вердикта по делу строительства храма Рамы в Айодхье», — заявил журналистам член нижней палаты парламента Индии и Индийской народной партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Гирирадж Сингх.

Индийский национальный конгресс решил превратить это дело в противостояние двух конфессий. Храм Рамы является священным местом для всех индусов. У них заканчивается терпение. Боюсь представить, что случится, когда оно окончательно кончится, — заявил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», 29 октября Верховный суд Индии принял решение перенести рассмотрение дела о строительстве храма Рамы в городе Айодхья до января 2019 года.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16-м веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20-го века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом ыне правящей партии — БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и не было ничего построено.