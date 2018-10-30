В Японии проходит выставка космической еды

Токио, , 14:26 — REGNUM 29 октября в Музее науки и промышленности Чиба, расположенном в одноименной японской префектуре, стартовала выставка космической еды. На выставке представлены не только «блюда» японской кухни, но и России и США. Посетителям выставки будет предоставлена возможность продегустировать еду космонавтов.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», выставка будет разбита на четыре темы: «Хочу есть японскую еду даже в космосе», «Космическая пища в России и США», а также «Как это — питаться в космосе?». В японском сегменте будет представлено около 32 блюд, одобренных JAXA (Японским агентством аэрокосмических исследований), а в отделе Россия-США — около 50. Из популярных блюд можно будет попробовать «космические» японский рамен, рис карри и жареный угорь, а также русский борщ и пироги. «Очень важно услышать мнение людей по поводу питания в космосе. В условиях длительных полетов, нам необходимо быть уверенными в качестве космических блюд», — заявил куратор музея.