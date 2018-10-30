Пропавшего курского школьника нашли убитым

Курск, , 11:11 — REGNUM В городе Железногорск (Курская область) семилетний школьник, пропавший 23 октября, найден мёртвым. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, подозреваемым в убийстве ребёнка стал его 39-летний сосед.

Родители мальчика заявили об его исчезновении вечером 23 октября. Последними его видели школьные друзья, вместе с которыми ребёнок заходил в магазин после уроков. Домой он не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Школьника круглосуточно разыскивали несколько сотен людей в Курской области и соседних регионах.

По версии следствия, мальчик дошёл до дома и встретил в лифте соседа, который заманил его к себе домой и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он убил мальчика, положил тело в спортивную сумку и увёз в село Трояново (20 км от Железногорска). Тело мужчина спрятал в лесу за своим же дачным участком.

Следователи осмотрели место «захоронения» тела и допрашивают подозреваемого. Ему назначена также психиатрическая экспертиза. Следователи уже заявили, что будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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