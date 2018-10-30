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За японскую принцессу дали приданного 950 тысяч долларов

Общество

Принцесса Аяко Такамадо вышла замуж за бизнесмена Кея Морию

Токио, 30 октября 2018, 16:18 — REGNUM  29 октября 28-летняя принцесса Японии Аяко Такамадо, младшая дочь покойного двоюродного брата императора Японии Акихито, вышла замуж за простолюдина, 32-летнего сотрудника судоходной компании Nippon Yusen Кея Морию. Церемония прошла в столичном храме Мэйдзи.

По сообщению новостного агентства «Киодо Цусин», на свадьбе присутствовали 30 гостей, включая членов императорской семьи. Свадьба проходила в «смешанном стиле»: церемония проходила по синтоистскому обряду, жених и невеста обменялись кольцами на западный лад, а сама Аяко была в традиционной придворной одежде, которая подчеркивала принадлежность невесты к императорской семье. После замужества, однако, принцесса потеряет статус члена императорской семьи, но она продолжит руководить двумя общественными организациями.

Из государственной казны Аяко было выплачено 950 тысяч долларов в качестве приданного.

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Зарубежная хроника
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