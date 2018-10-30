В МВД Украины засекретили информацию о наградном оружии

Киев, , 10:53 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины отказалось опубликовать данные о наградном оружии, предоставленном бесплатно или в рамках благотворительности в 2017—2018 годах, сообщило 30 октября информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты направили запрос в МВД с просьбой дать точную информацию о количестве наградного оружия, его типе и производителе.

«Запрашиваемые сведения имеют признаки информации с ограниченным доступом, что делает невозможным их предоставление», — сказано в ответе ведомства.

Напомним, в начале 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2014—2016 годах он вручил 1322 единицы наградного оружия. Позже выяснилось, что точных данных о розданном наградном оружии нет, поскольку МВД Украины якобы не ведёт его учёт.

Напомним, по данным экспертов, на руках у граждан Украины сосредоточено до 5 млн. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Этому способствует неконтролируемый вывоз оружия из зоны боевых действий в Донбассе, а также различные «происшествия» на складах хранения.

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