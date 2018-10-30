В Ярославской области мэр Рыбинска решил «мелочную» проблему

Рыбинск, Ярославская область, , 10:49 — REGNUM Глава Рыбинска принял решение установить тариф в троллейбусах на уровне 18 рублей 50 копеек вместо действующего ранее 18 рублей 80 копеек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для этого из городского бюджета выделят 700 тыс рублей.

Мэр Рыбинска Денис Добряков принял решение прекратить мучения пассажиров и кондукторов в троллейбусах. Напомним, департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области издал приказ, согласно которому стоимость проезда устанавливается на уровне 18 рублей 85 копеек.

На предприятии АО «Рыбинскэлектротранс» решили не доходить до полного абсурда — проезд сделали на уровне 18 рублей 80 копеек. Но даже это привело к возмущению жителей, и, конечно, кондукторов. В итоге к концу октября в социальных сетях появился призыв:

«Огромная просьба ко всем жителям города Рыбинска! Если у вас в запасах остались монеты номиналом в 10 копеек, то обменяйте их пожалуйста у кондуктора. Мелочи катастрофически не хватает! Осталось нам продержаться ещё два месяца».

В итоге мэр Рыбинска Денис Добряков принял решение — выделить из городского бюджета 700 тысяч рублей для транспортников, чтобы установить проезд в троллейбусе на уровне 18 рублей 50 копеек.

«Жители и сотрудники предприятия АО «Рыбинскэлектротранс» не должны быть заложниками ситуации. Субсидия рассчитана до конца года, до установления нового тарифа», — говорит Денис Добряков.

Так что общий сбор десятикопеечных монет отменяется.