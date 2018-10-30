Челябинская область может получить на экологические нужды 12 млрд рублей

Челябинск, , 10:47 — REGNUM Челябинская область на ближайшие три года может получить для решения экологических проблем более 12 млрд рублей. Об этом в своём телеграм-канале заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Ежегодная «битва» за бюджет в Госдуме — это, в том числе, — «соревнование» региональных лоббистов. Кто сколько федеральных средств сможет «затянуть» в свой регион. Для Челябинска основная проблема — экология. Работаем в этом направлении. Пока все складывается неплохо: более 12 млрд. наш регион может получить на эти цели в ближайшие три года», — написал депутат.

По его словам, основная часть денег пойдёт направить на областную программу по снижению выбросов в атмосферу. В 2019, 2020 и 2021 годах на эти цели будут тратить дополнительно по 3,5 млрд ежегодно. Также в планах — рекультивация закрытой 11 сентября городской свалки, утилизация отходов, создание новых линий по переработке и сортировке мусора.

Кроме этих нужд деньги нужны на покупку новой пожарной техники — в целом примерно 280 млн рублей. И около 200 млн потратят на создание нового национального парка. Также Владимир Бурматов отмечает хорошие перспективы в плане получения федеральных денег на создание мест в детских садах, строительство школ и благоустройство.

«Ко второму чтению поработаем ещё», — заявил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из актуальных проблем в Челябинске является загрязнение воздуха. Горожане периодически становятся заложниками очередной «газовой атаки».

Ранее свой вклад в загрязнение воздуха вносила городская свалка, которая действовала с 1949 года. Но 11 сентября она была окончательно закрыта.