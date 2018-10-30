«Что случилось с Fallout?»: фанаты недовольны новым трейлером игры

Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Компания Bethesda на своём официальном YouTube-канале представила новый трейлер игры Fallout 76 с живыми актёрами. Юмористический ролик, рассказывающий о том, как весело выживать в радиоактивной пустоши с друзьями, вызвал неоднозначную реакцию и подвергся критике игроков со всего мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место действия серии игр Fallout — США, разрушенные ядерной войной. В визуальном стиле этой серии игр всегда преобладали блёклые тона и гнетущая атмосфера мира, разрушенного ядерным оружием. В новом трейлере компании Bethesda ситуация совершенно иная: яркие краски, счастливые люди и жизнерадостное музыкальное сопровождение на фоне. Ролик стал юмористической рекламой новой игры, призванной показать, как весело можно играть в Fallout в компании других игроков, что стало главной особенностью Fallout 76. Однако, не все игроки оценили юмористический подтекст трейлера.

«Что ж, теперь стало окончательно ясно, что франшиза Fallout мертва…», — пишет vronox, комментируя трейлер на YouTube.

«Что случилось с Fallout? Тодд Говард окончательно выжил из ума!», — пишет Melharucos Streams

«Маркетинг — 90%, качество игры — 10%», — пишет Felix Garstka

В то же время некоторые игроки положительно оценили новый трейлер, отметив, что доля юмора в постапокалиптичном мире всегда была фирменной чертой серии Fallout.

«Люди много жалуются насчёт нового трейлера. Но это именно то, о чём вся серия Fallout! Разработчики всегда добавляли юмористические фрагменты в игру, и аудитории это нравилось!», — пишет Novadin

Релиз Fallout 76 состоится 14 ноября. Игроки неоднозначно отнеслись к идее превратить новую часть популярной игровой серии в мультиплеерное приключение. Также на бета-тестированиях игры вскрылись технические погрешности будущего проекта: слабая графическая составляющая и многочисленные баги (программные ошибки).

Напоминаем, что Fallout — серия постапокалиптических компьютерных ролевых игр, выпущенных компаниями Interplay Entertainment, Black Isle Studios, Micro Forté, Bethesda Softworks и Obsidian Entertainment. Действие игры происходит после ядерной войны на территории США, которая превратилась в радиоактивную пустыню и охвачена анархией. Первая часть игры вышла ещё в 1997 году.

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