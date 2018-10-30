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Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку рейсов

Общество

В августе были задержаны вылеты трёх рейсов

Новосибирск, 30 октября 2018, 10:41 — REGNUM  Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку вылетов трёх рейсов, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Так установлено, что 13 августа 2018 года авиакомпания «Сибирь» почти на 9 часов задержала рейс по маршруту Благовещенск-Новосибирск. К тому же, пассажирам не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки и место для отдыха. Также в августе незаконно было задержано отправление рейсов по маршрутам Владивосток — Гонконг (почти на 8 часов) и Новосибирск — Красноярск (на 2,5 часа).

«Задержки отправления указанных рейсов произошли по причинам, не связанным с необходимостью обеспечения безопасности полетов или авиационной безопасности, соблюдения перевозчиком требований государственных органов в соответствии с их компетенцией, действием непреодолимой силы», — уточняют в транспортной прокуратуре.

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» оштрафовано на 50 тысяч рублей.

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Авиаперевозки
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