Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку рейсов

Новосибирск, , 10:41 — REGNUM Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку вылетов трёх рейсов, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Так установлено, что 13 августа 2018 года авиакомпания «Сибирь» почти на 9 часов задержала рейс по маршруту Благовещенск-Новосибирск. К тому же, пассажирам не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки и место для отдыха. Также в августе незаконно было задержано отправление рейсов по маршрутам Владивосток — Гонконг (почти на 8 часов) и Новосибирск — Красноярск (на 2,5 часа).

«Задержки отправления указанных рейсов произошли по причинам, не связанным с необходимостью обеспечения безопасности полетов или авиационной безопасности, соблюдения перевозчиком требований государственных органов в соответствии с их компетенцией, действием непреодолимой силы», — уточняют в транспортной прокуратуре.

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» оштрафовано на 50 тысяч рублей.