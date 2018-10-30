Ростовчане требуют вернуть пассажирский транспорт

Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Вернуть общественный транспорт требуют от властей жители Ростова-на-Дону. По мнению пассажиров, мало того, что автобусы теперь приходится ждать часами, так ещё и сесть в автобус не могут ни пожилые люди, ни мамы с колясками.

«Необходимо вернуть на маршрут № 60 низкопольные автобусы и автобусы хотя бы средней вместимости с двумя дверьми. Требуем вернуть их количество на тот уровень, который был ещё неделю назад. На маршруте после нововведений — маршрутки. Ходят реже, высокие ступеньки, на которые не могут влезть ни бабушки, ни мамы с колясками. В воскресенье маршрутку в 11:00 ждала 30 минут, приехала — набитая битком. Это даже не час пик в будни. Что будет зимой?» — задаётся вопросом горожанка, оставившая обращение к чиновникам в сервисе «Активный ростовчанин».

Интернет-пользователи отмечают также, что разрыв в движении транспорта увеличился в несколько раз.

«С 26 октября 2018 года было отменено движение маршрутных такси №№45, 47, 77, 78. Количество автобусов по данным маршрутам увеличено не было. Разрыв в движении транспорта увеличился в несколько раз. Сесть в прибывший автобус нельзя из-за его переполненности. В выходные автобусы подходят раз в час», — жалуются горожане.

«Из прочитанных инициатив и мнению стоящих на остановках горожан понятно, что ростовчан устраивали отработанные и старые маршруты. Предлагаю вернуть маршруты все обратно, но с обновленным автопарком. Пусть будут те же маршруты, с теми же номерами, автобусы или автобусы малой вместимостью (например, как на 21 маршруте)», — предлагают пассажиры.

Вместе с тем с 30 октября в городе-миллионнике будет вновь отменён целый ряд маршруток — № 19, 20,29,35а, 53,92. Их сменят большие автобусы. Но справится ли транспорт с нагрузкой — большой вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что на отсутствие городского общественного транспорта в вечернее время массово жалуются жители и гости Ростова-на-Дону. По словам пассажиров, им приходится ждать часами свой автобус. Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв пообещал проконтролировать перевозчиков, которые работают на городских маршрутах, в вечернее время.

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