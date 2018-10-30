Калужские муниципалитеты завершают формирование комфортной городской среды

Калуга, , 10:31 — REGNUM В Калужской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году было предусмотрено 344 млн рублей. На эти средства будут приведены в порядок 251 двор и 54 общественные территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

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По словам главы ведомства Егора Виркова, в настоящее время уже полностью благоустроены 227 дворов и 38 общественных мест. В 40 муниципалитетах работы завершены, в 13 — выполнены на 90−99%.

Общий процент выполнения мероприятий по благоустройству в Калужской области составляет 97%, в целом по России данный показатель равен 66%.

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Как сообщало ИА REGNUM, завершается благоустройство местного сквера Керамистов и в городе Киров Калужской области. Здесь работы также ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Их финансирование составило порядка 14 миллионов рублей. В сквере проявились новые дорожки, лавочки, фонари и урны.

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