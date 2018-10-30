Бывший судебный пристав из Новгородской области ответит в суде за взятки

Великий Новгород, , 10:23 — REGNUM В Новгородской области бывшая судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Новгородского, Батецкого и Крестецкого районов оказалась нечистой на руку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 30 октября, женщину обвинили в совершении целого ряда преступлений коррупционной направленности.

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Уголовное дело в отношении экс-пристава возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в значительном размере в виде денег…»). Также ей инкриминируют пособничество в получении должностным лицом лично взятки в значительном размере и мелкое взяточничество.

По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая предложила местной жительнице прекратить в отношении неё исполнительные производство. За свои «услуги» она получила 6 тыс. рублей, которые женщина перевела ей на банковскую карту. Уже в рамках расследования выяснилось, что это был не единичный случай. Установлено, что обвиняемая совместно с другим бывшим судебным приставом неоднократно получила от должников деньги за окончание исполнительных производств. В общей сложности они «заработали» свыше 60 тысяч рублей.

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Доказательств вины подозреваемой следователи собрали достаточно. Дело в ближайшее время будут передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приговором Новгородского районного суда её соучастнице вынес обвинительный приговор и приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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