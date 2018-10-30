К 2019 году в ЕС будет жить более 2 млн граждан Украины — эксперт

Киев, , 10:11 — REGNUM К концу 2018 года в Евросоюзе будет временно проживать около 2,3 млн. граждан Украины, заявил президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментарии телеканалу «Еспресо» эксперт рассказал:

«В 2016 году таких документов (разрешений на временно проживание в ЕС — ИА REGNUM ) выдали 589 тыс., в 2015 году таких документов выдали 500 тыс. То есть за три года в общем 1 млн. 750 тыс. украинцев получили разрешения на временное проживание в Европейском союзе».

По словам Воскобойника, из Украины уезжают наиболее активные люди, которые могут обустроить свою жизнь за рубежом. Поскольку они не будут участвовать в украинских выборах 2019 года, власть в стране может вновь достаться популистам:

«Если не приедут эти активные люди, которые бы поддержали будущих реформаторов, то кто будет голосовать? Голосовать будут пенсионеры, госслужащие, пассивные люди, которые в действительности будут выбирать популистов… Если в очередной раз выберут популистов, это приведёт к увеличению отъезда активных украинских граждан куда-то за границу. Такой у нас происходит замкнутый круг», — подытожил эксперт.

Напомним, согласно данным статистического агентства Eurostat, в 2017 году вид на жительство в странах Евросоюза получили почти 662 тыс. граждан Украины. По большей части украинцы оседают в соседней Польше.

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