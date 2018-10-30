Якутские энергетики вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1979 года

п. Чернышевский, Якутия, , 10:08 — REGNUM Капсулу с посланием комсомольцев 1979 года вскрыли гидростроители и энергетики, проживающие в поселке Чернышевский (Якутия), сообщает 30 октября пресс-служба Якутскэнерго.

Отмечается, что капсула находилась внутри камня, установленного на Площади Победы рядом с бюстом начальника управления «Вилюйгэсстрой», Героя Социалистического Труда Евгения Батенчука.

В письме из прошлого отмечается, что для комсомольцев 70-х годов путеводной звездой был героический подвиг старших поколений. Всего 20 лет потребовалось советским строителям, чтобы пройти пусть от «первых палаток на месте неизведанной глухой тайги до великолепного памятника труда гидростроителей — Вилюйской ГЭС и поселка Чернышевского».

Комсомольцы также уверенно говорили о том, что в эру коммунизма продолжится великое строительство на Якутской земле. «И в эпоху коммунизма будет место романтике. Вас с берегов могучего Вилюя мы протягиваем руку дружбы и передаем свою трудовую эстафету», — писали комсомольцы в будущее.

Отмечается, что в ходе церемонии молодежь Чернышевского заложила капсулу с новым посланием в 2043 год. В нем говорится, что «наше поколение живет в непростое время», и выражается надежда на победу «сил добра и мира», а также на создание «идеального мира, наполненного светом любви, дружбы и взаимопонимания».

Добавим, акция в Чернышевском прошла в честь 100-летнего юбилея комсомола. Днем его основания считается 29 октября 1918 года. Именно тогда стартовал Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Комсомол являлся мощнейшим молодежным движением в мире и действовал до октября 1991 года.