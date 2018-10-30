Групповое изнасилование привело к протестам против миграции во Фрайбурге

Фрайбург, Германия, , 09:59 — REGNUM Вечером 29 октября в немецком Фрайбурге состоялись крупные выступления против миграционной политики властей, поводом для которых послужило групповое изнасилование девушки группой беженцев из Сирии, пишет издание Die Welt.

По словам пресс-секретаря полиции, на митинге, организованном партией «Альтернатива для Германии», собралось до 500 человек. Против них вышли сторонники приема мигрантов в немецкое общество. Полиция держала на расстоянии две враждующие группы. Между полицией и левыми активистами произошла стычка, но данных о пострадавших и задержанных нет.

Мэр Фрайбурга Мартин Хорн заявил в прессе, что его город не потерпит людей, которые используют преступления в политических целях.

«Я надеюсь, что демонстрации будут мирными и не приведут к дальнейшему насилию и ненависти. В Фрайбурге нет места преступникам и таким страшным преступлениям», — заявил мэр.

По подозрению в групповом изнасиловании 18-летней девушки под арестом находятся восемь человек в возрасте от 19 до 29 лет. Семеро из них — выходцы из Сирии, проживавшие в местном приюте для беженцев, восьмой — уроженец Германии. Пострадавшая в ночь на 14 октября девушка, предположительно, была опьянена усыпляющими веществами.

Во Фрайбурге уже проходили крупные протестные демонстрации после убийства учащейся, совершенного два года назад мигрантом из Афганистана. Убийца был осужден в марте этого года.

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