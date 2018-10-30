GSMA: четверо из пяти жителей России через семь лет будут пользоваться 5G

Москва, , 09:56 — REGNUM К 2025 году порядка 80% граждан России будут пользоваться услугами связи, основанными на использовании стандарта связи пятого поколения (5G). Об этом свидетельствуют данные организации операторов мобильной связи GSMA.

В докладе указано, что в ближайшие годы Россия займет лидирующие позиции среди стран СНГ по развитию сетей 5G, поскольку российские операторы активно вкладывают средства в развитие указанных технологий. По прогнозам экспертов, к 2025 году сети 5G будут доступны для жителей таких стран СНГ, как Белоруссия, Грузия, Азербайджан и Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ» Росстандарта) Сергей Донченко заявил, что на базе института проходит тестирование оборудование, предназначенное для создания сетей связи 5G.

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