Москвичам советуют не ездить на летней резине

Москва, , 09:48 — REGNUM Автовладельцам в Москве, не успевшим сменить шины на зимние, лучше пересесть на общественный транспорт. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. Использование летней резины грозит возникновением аварийных ситуаций. В ночь на 30 октября в столице выпал снег, местами на дорогах — гололедица, пояснили в ЦОДД.29 октября в организации напомнили автомобилистам о необходимости смены шин в связи с начавшимися заморозками. В противном случае водители будут не готовы к непогоде или столкнутся с очередями в автосервисах. Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни октября синоптики пообещали москвичам ночные заморозки. Температура воздуха будет опускаться до — 4 °C.

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