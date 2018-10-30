Власти Германии наградили свидетельницу антисемитского нападения в Берлине

Берлин, , 09:38 — REGNUM 29 октября в Берлине уроженке Гамбурга Янине Леви была вручена премия «за гражданское мужество в борьбе с правым радикализмом, антисемитизмом и расизмом», пишет издание Bild.

Женщина стала свидетельницей нашумевшего инцидента, случившегося в Берлине в апреле этого года: несовершеннолетний мусульманин из Сирии с ремнем в руках напал на двух молодых людей, один из которых был в кипе. Леви вмешалась в происходящее, позаботилась о пострадавшем, а позже выступила свидетелем в суде.

Премия и денежное вознаграждение в размере €3 тыс. было вручено Леви на торжественной церемонии в отеле Adlon в рамках традиционного благотворительного мероприятия, посвященного памяти жертв холокоста. На церемонии вручения выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Янина Леви выступила против человека, напавшего в апреле в центре Берлина на израильтянина в кипе. Она — пример для подражания для всех нас. За это она только что получила премию за гражданское мужество в борьбе с правым радикализмом, антисемитизмом и расизмом». Мое уважение!», — написал Маас в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, апрельский инцидент вызвал серьезную реакцию в Берлине. При участии властей города и известных общественных деятелей в конце апреля состоялся митинг против антисемитизма «Берлин надевает кипу».

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