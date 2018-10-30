Человеческий фактор ставит под вопрос безопасность в школах Севастополя

Севастополь, , 09:22 — REGNUM Основная часть проверенных в Севастополе учреждений образования оборудована необходимыми средствами безопасности, однако они либо не работают, либо не настроены должным образом. Об этом 29 октября заявил и.о. заместителя губернатора города Владимир Татарчук.

По его словам, специальная межведомственная рабочая группа вместе с представителями городской прокуратуры уже обследовала 70 учреждений — 30% от общего количества.

«Все они оснащены металлодетекторами, тревожными кнопками, разработаны паспорта безопасности, установлены фильтры интернет-контента. Но по-прежнему влияет человеческий фактор: на 15 объектах металлодетекторы не настроены, срабатывание сигнала никак не препятствует свободному проходу. Из-за отсутствия освещения в 12 учреждениях камеры видеонаблюдения показывают темную картинку, а в 10 школах не работают вообще», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж в погибло 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков людей были ранены. По информации правоохранительных органов, пока единственным подозреваемым назван 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой после совершённого преступления.