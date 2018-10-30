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Суд не стал менять приговор пермяку, обвинённому в культивации мака

Общество

Сторона защиты заявила, что намерена подать кассационную жалобу в президиум Пермского краевого суда

Пермь, 30 октября 2018, 09:21 — REGNUM  В Перми суд не стал изменять приговор 64-летнему пенсионеру, на дачном участке которого были обнаружены кусты мака. Об этом сообщили в ходе заседания Пермского краевого суда.

В судебной инстанции отметили, что приговор Пермского районного суда решено оставить без изменений. Сторона защиты заявила, что намерена подать кассационную жалобу в президиум Пермского краевого суда.

Напомним, ранее пожилой пермяк был осужден за культивирование наркосодержащих растений на год лишения свободы условно. По сведениям местных СМИ, в его огороде за лето разрослись кусты мака. Сам пенсионер утверждает, что он не имеет отношения к культивированию запрещенных растений.

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