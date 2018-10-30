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Минздрав Украины рассказал сколько нужно денег на модернизацию «скорой»

Общество

В 2019 году службу обновят частично

Киев, 30 октября 2018, 09:23 — REGNUM  На модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо дополнительно выделить 10 млрд гривен или более 23 млрд рублей, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк 29 октября в эфире радиостанции «Новое время».

Модернизировать необходимо все звенья системы:

«…диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации. Второе — это обучение врачей, оснащение их машин, поднятие врачам зарплат и, конечно, сами автомобили», — рассказал чиновник.

Ковтонюк сообщил, что в 2019 году изменения коснутся «скорой помощи» Киева и пяти областей Украины: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской и Тернопольской.

Напомним, по оценкам экспертов, за прошедшие четыре года Украину покинуло 60 тыс. медиков. В 2017 году, после проведения медицинской реформы, Украина столкнулась с дефицитом врачей.

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