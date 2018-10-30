Роскачество дало рекомендации по выбору тыквы на Хэллоуин

Москва, , 08:51 — REGNUM Как выбрать самую сладкую и полезную тыкву, а также какой сорт подойдёт для украшения помещения на Хэллоуин, рекомендуют эксперты Роскачества. Выбирать нужно будет из трёх разновидностей этого овоща — крупноплодной, твердокорой и мускатной.

Так, последний сорт больше подойдёт для употребления в пищу, в том числе в качестве десерта из-за значительного (до 11,5%) содержания сахаров.

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«Это самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв. Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон», — рассказали эксперты.

Однако некоторые плоды тыквы могут горчить. Это связано с содержанием в них соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных —кукурбитацина. Несмотря на горечь, он обладает противоопухолевыми, противовоспалительными, антимикробными и антигельминтными свойствами.

Выбирая тыкву в магазине в первую очередь, следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим. Корка плода должна быть плотной, без повреждений, с подсохшей плодоножкой. А вот размер и цвет плода на его вкусовые качества существенно не влияет.

Плоды крупноплодной тыквы могут достигать нескольких сотен килограмм. Именно такой сорт овоща и служит украшением к Хэллоуину.

«У крупноплодных тыкв есть один небольшой недостаток: зачастую, такие плоды очень большие, а это значит, что использовать её порционно при приготовлении пищи не получиться — в разрезанном состоянии долго ей не пролежать», — уточнил эксперт в области овощеводства Сергей Масловский.

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