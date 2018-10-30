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Ушел из жизни легенда таджикского кино Марат Арипов

Общество

Известность Арипову принесла роль средневекового поэта Рудаки в картине «Судьба поэта»

Душанбе, 30 октября 2018, 08:48 — REGNUM  Советский и таджикский актер, кинорежиссер, народный артист Таджикистана Марат Арипов скончался в Душанбе в возрасте 83 лет. Некролог опубликован 30 октября Министерством культуры Таджикистана.

Артист ушел из жизни 29 октября, причина его смерти не сообщается. В министерстве культуры Таджикистана родным и близким легендарного актера выразили глубокие соболезнования.

Марат Арипов родился 27 августа 1935 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). Арипов учился на актерском факультете Ташкентского театрально-художественного института имени Александра Островского, в 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Известность Арипову принесла роль средневекового поэта Рудаки в картине «Судьба поэта». В 1960 году он получил звание заслуженного артиста Таджикской ССР. Среди его актерских работ — фильмы «В горах моё сердце», «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц», «Огненные дороги».

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