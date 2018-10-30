Украинские раскольники решили молиться за патриарха Варфоломея

Киев, , 08:52 — REGNUM Синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил молиться за главу Константинопольского патриархата Варфоломея, сообщило 29 октября издание «Украинская правда».

«Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения — благословить архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата дать указание в их кафедральных соборах на богослужениях возносить отдельные молитвенные прошения за его святость патриарха Варфоломея», — сказано в постановлении синода.

Напомним, 14 сентября синод Русской православной церкви постановил прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужений. При этом евхаристическое общение между церквами сохраняется.

Церковь заняла такую позицию после активного вмешательства Константинополя в дела Украинской православной церкви, которая находится на канонической территории Московского патриархата.

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