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На момент падения в реку на северо-западе Китая, в автобусе было 15 человек

Общество

Автобус сначала выехал на встречную полосу, а затем врезался в ехавший навстречу легковой автомобиль, после чего пробил ограждение и рухнул в воду с моста

Тяньцзинь, Китай, 30 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Внутри рухнувшего в реку Янцзы автобуса в городе Тяньцзинь на северо-западе Китая, находилось 15 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Автобус сначала выехал на встречную полосу, а затем врезался в ехавший навстречу легковой автомобиль, после чего пробил ограждение и рухнул в воду с моста в районе Ваньчжоу города Тяньцзинь в 10:08 по местному времени 28 октября. Как выяснили спасатели, в автобусе на момент трагедии находилось 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по горячим следам из реки были извлечены тела двоих человек, водитель автомобиля с травмами доставлен в госпиталь. Предварительное расследование указывает на то, что виновником был водитель автобуса.

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