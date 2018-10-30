Новая вспышка сибирской язвы произошла в Одесской области Украины

Москва, , 08:23 — REGNUM В Одесской области Украины зафиксирована очередная вспышка сибирской язвы. Об существующей угрозе Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает граждан РФ, которые в ближайшее время планируют отправиться на Украину.

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«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что заболевание было выявлено в конце октября у коровы в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района Одесской области Украины. Специалисты диагностировали у животного сибирскую язву. На месте проведены все необходимые мероприятия по локализации вспышки и введён запрет на вывоз мясных и молочных продуктов из деревни. Среди жителей деревни никто этим заболеванием не заразился.

Напомним, месяцев ранее в этом же районе уже была зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Тогда заболевание также было выявлено у коровы. Заразились пять человек.

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«На текущий момент связь между данными вспышками не установлена», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Одесской области из-за сибирской язвы на карантин было закрыто село Николаевка-Новороссийская. Симптомы болезни у коровы обнаружил один из местных жителей. Прибывшие на место специалисты подтвердили заражение сибирской язвой и закрыли село на карантин до 28 октября.

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