Переменная облачность и без осадков: синоптики о погоде в Москве 30 октября

Москва, , 08:09 — REGNUM Сегодня днем, 30 октября, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают «Метеовести».

"Максимальная температура в городе +1…+3 градусов, по области — 0…+5 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер восточный 4−9 м/с, атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики в начале текущей недели обещают по ночам в Москве заморозки — температура воздуха будет опускаться до — 4 °C. В связи с этим автомобилистам рекомендовали сменить шины на зимние.

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