Должников предлагают оповещать через SMS и портал госуслуг

Москва, , 08:06 — REGNUM Информацию об имеющихся задолженностях российские граждане будут получать через SMS или портал госуслуг. Соответствующий законопроект уже написан, рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью «Известиям», опубликованном 30 октября.

Уведомления должников почтой затратны и не всегда эффективны, пояснил он. Потому предложено отправлять должнику юридически значимую информацию посредством SMS или портала госуслуг.

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Ожидается, что процедура SMS-информирования начнет работать с 1 января 2020 года.

Аристов добавил, что больше всего — свыше 2 трлн рублей — граждане должны по кредитам. При этом максимальное количество исполнительных производств — более 15 млн — приходится на постановления Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженности перед банками сделали «невыездными» более 1 млн российских граждан. В среднем они должны кредиторам по 377 тыс. рублей.

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