В Перми появился памятник бесплатным парковкам

Пермь, , 07:36 — REGNUM В Перми установили памятник, на котором высечена надпись: «Памятный камень об ушедших бесплатных пермских парковках 01.10.2018». Автор объекта малой архитектуры не известен, сообщают СМИ.

В соцсетях событие вызвало активное обсуждение. Причём пользователи не единодушны в своих комментариях. Одни критикуют новую систему парковок и ностальгируют по временам, когда в краевой столицы не было ещё платных парковок. Другие иронизируют, мол, давайте ставить «камешки» в память о бесплатных медицине, образовании и вспоминать светлое прошлое. Однако большинство всё же поддерживают позицию автора памятника.

Напомним, система платных парковок в Перми начала функционировать с августа 2016 году. С 1 июня 2018 года стоимость парковки увеличили. В сентябре начали расширять зону платных парковок. Расширение планируется осуществлять поэтапно, в результате площадь должна стать больше более чем в два раза. Изначально в Перми вводилось примерно 2,5 тысячи платных парковочных мест.

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