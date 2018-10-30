Сотрудники ИРНИТУ приняли участие в создании выставки к 100-летию комсомола

Иркутск, , 07:22 — REGNUM Более 80 экспонатов представили сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) на выставке «Комсомольские стройки в произведениях сибирских художников», посвященной 100-летию комсомола, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Торжественное открытие экспозиции состоялось в конце октября в Городском выставочном центре им. В.С. Рогаля. Выставка является совместным проектом выставочного центра, Ангарского городского музея, Государственного минералогического музея им. А. В. Сидорова ИРНИТУ и Музея истории ИРНИТУ.

Главный хранитель музейных предметов Музея истории Иркутского «политеха» Татьяна Ларченко сообщила, что 40 предметов рассказывают об участии студентов университета (в советское время — Иркутского политехнического института) в стройотрядовском движении.

О трудовом подвиге и рабочих буднях студентов на БАМе напоминают представленные на выставке наградные вымпелы, значки, брошюры по охране труда, геологическая кирка, строительная каска. Одну из витрин украшают комсомольские путевки и «серебряный костыль». Такое название носит гвоздь, скрепляющий рельсы и шпалы в первом звене будущей магистрали. Этот памятный подарок студентам вручили по итогам строительства ветки «Хребтовая — Усть-Илимск».

Также посетители выставки увидят две «куртки-целинки» — неизменные детали гардероба любого студотрядовца, куртку отряда «Гелиос», фотоаппарат «ЛОМО», находки геологов.

Экспозицию дополнили картины известных художников Иркутска и Ангарска — Виталия Рогаля, Александра Шипицына, Юрия Квасова, Бориса Лебединского, Александра Шаталова, лауреатов премии Ленинского комсомола — Юрия Шелтунова, Валерия Чевелева, Александра Муравьева и Юрия Митькина. Каждый автор передал свое видение ударных комсомольских строек.

Выставка продолжит работу до 25 декабря.

Днем основания комсомола считается 29 октября 1918 года. Именно тогда стартовал Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Комсомол являлся мощнейшим молодежным движением в мире и действовал до октября 1991 года

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