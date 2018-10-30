Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Москва, , 07:14 — REGNUM В Москве сегодня, 30 октября, ожидается переменная облачность без осадков. По прогнозу Росгидромета, ночью на территории столицы температура воздуха ночью составляла −4…−2°С, местами прошёл небольшой снег. Днём столбики термометров поднимутся до 0…+2°С.

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В региональном МЧС жителей Москвы и Подмосковья предупредили о неблагоприятных природных явлениях.

«Ночью на дорогах и тротуарах местами гололедица. На территории города Москвы на 30 октября прогнозируются ЧС не выше локального и местного уровня», — говорится в сообщении ведомства.

Также ожидается ухудшение видимости на дорогах региона. МЧС прогнозирует вероятность возникновение дорожно-транспортных происшествий на всей территории Московской области — от 15 до 20 аварий.

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Водителей и горожан просят быть внимательнее и избегать опасных манёвров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 октября в Москве образовался первый снежный покров. Местами снег падал довольно сильный. Однако из-за плюсовой температуры он быстро растаял. Уже к началу ноября синоптики прогнозируют потепление в столице.

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