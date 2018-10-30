Жительница Челябинска обратилась в полицию после смерти отца в больнице

Челябинск, , 05:55 — REGNUM Обвинения в адрес одной из городских больниц Челябинска со стороны дочери скончавшегося пациента послужило поводом к началу доследственной проверки, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«Поскольку в заявлении сообщается о возможной халатности врачей, повлекшей смерть пациента, следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи одной из больниц Магнитогорска отказались помочь годовалому мальчику, попавшему в ДТП — якобы из-за отсутствия при нем документов.

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