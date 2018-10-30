Шахназаров: Комсомольцы стремились построить новый мир, и это прекрасно!

Москва, , 05:49 — REGNUM Комсомольцы искренне верили в идеалы построения нового справедливого мира, и, несмотря на то, что действовали в тяжелые и жестокие времена, стремились всеми силами к осуществлению их идеалов, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Комсомол — это часть советской системы, советской идеи и советского проекта. Я уже много раз говорил, я лично уверен, что это было не хорошо и не плохо, это было необходимо. В чем был смысл советской идеи — это была модернизация страны… Это позволило мобилизовать людей, мобилизовать молодежь и эти люди в результате серьезнейший отрыв в технологиях, который был между Россией и западным миром преодолели в короткие сроки и сумели выиграть благодаря этому войну», — заявил Шахназаров.

Несмотря на то, что коммунистическая молодежь эпохи становления советского проекта, жила в суровое и жестокое время, она искренне верила в те идеалы, ради которых жертвовала, чем вызывают и чувство ностальгии и даже зависти тех, кто сейчас не верит ни во что.

«Мы завидуем людям, которые реально верят. Вообще, человеку суждено верить, и если он сам не верит… Они хотели построить страну, они верили, что могут построить новый мир, они верили, что этот мир будет справедливый, что в нем все люди будут, равны. Это замечательно, это прекрасно, и эти люди действительно совершили невероятное!», — отметил Шахназаров, добавив, что сегодня нельзя оставлять молодежь с самой собой, ею нужно заниматься, её нужно воспитывать, и это главный урок, который мы должны извлечь из советского прошлого.

Напомним, что 29 октября 2018 года исполнилось 100 лет со дня первого съезда рабочей и крестьянской молодежи, на котором был учрежден Российский коммунистический союз молодёжи.

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