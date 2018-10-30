В Челябинске изъято 600 единиц нелицензионного спиртного

Челябинск, , 05:33 — REGNUM Торговля нелицензионным алкоголем пресечена в ряде магазинов Челябинска, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Нарушения выявлены в Советском районе Челябинска в ходе профилактического мероприятия. Спиртным без соответствующей лицензии и сертификатов соответствия торговали несколько магазинов — один на улице Доватора, два в Новосинеглазово и один в поселке Исаково.

Уточняется, что изъято всего порядка 600 единиц алкогольной продукции на сумму свыше 80 тысяч рублей, или 300 литров. Торговцев привлекли к административной ответственности: им грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в городе Сатка (Челябинская область) пресекли нелегальное производство спиртного, изъяты алкогольная продукция, сырье и оборудование.

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