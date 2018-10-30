Третьяков: Комсомол отличала жертвенность, а не карьеризм

Москва, , 05:33 — REGNUM Комсомол являл собой организацию, где молодежь воспитывалась в духе служения общественному интересу, а не карьерному росту заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Нужно отметить, что жертвенность — чего нет в нынешних молодежных организациях многих, даже добровольческих. Всегда сразу ставится вопрос о карьерном росте… Комсомол, как идеология в 30-е годы, 40-е годы, 50-е годы и 60-е годы… главный порыв был — это общественный интерес», — заявил Третьяков, добавив, что при всем при этом, карьеристы были и в Комсомоле, но тем не менее ядром организации он изначально не был.

При этом, сейчас в качестве стратегии жизни молодого человека пропагандируется карьеризм и жажда наживы, заявил Третьяков.

Напомним, что 29 октября 1918 года на первом съезде рабочей и крестьянской молодежи был учрежден Российский коммунистический союз молодёжи, позже ставший всесоюзным имени основателя советского государства Владимира Ильича Ленина.

Читайте развитие сюжета: Шахназаров: Комсомольцы стремились построить новый мир, и это прекрасно!