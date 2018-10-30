«Дефицит тепловой энергии»: нижегородский суд «запустил» тепло в три дома

Нижний Новгород, , 05:10 — REGNUM Решением Арбитражного суда Нижегородской области обеспечительные меры в споре городских мукомолов частично были отменены, чтобы не сорвать отопительный сезон в трёх многоквартирных домах Нижнего Новгорода и двух зданиях — отделении Пенсионного фонда и гостиницы. Котельная на заводе, ставшем яблоком раздора для трёх компаний, является единственным источником тепла для данных объектов. Судебное решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о конфликте арендатора и собственника Нижегородского мукомольного завода стало известно весной 2018 года, когда в СМИ попала информация об его закрытии. В результате выяснилось, что старейший завод, отсчитавший почти 140 лет работы, еще в 2012 году областными властями был продан московскому ООО «Спектр». Единственным владельцем ООО с 2016 года числится кипрская компания «Нидали Холдинг Лимитед». По сведениям из открытых источников, за иностранным активом стоит чешский миллиардер Пётр Кельнер.

Арендатором почти 50 зданий и сооружений завода было ООО «Первая мельница», чьим собственником является АО «Нижегородские жернова». Спор между сторонами возник по размеру арендной платы: владелец планировал его увеличить, а арендатор возражал. Последний через суд пытался принудить к продлению договора, мотивируя тем, что является поставщиком тепла для трёх многоквартирных домов, отделения Пенсионного фонда и гостиницы, и у компании есть прокурорское предписание завершить отопительный сезон 2017/2018. Суд в удовлетворении требований отказал. Также ООО не дали вывести из эксплуатации и источники тепла.

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Конфликт двух компаний стал основанием для ряда исков, в том числе и по доступу к имуществу для владельца, который потребовал у суда запретить арендатору препятствовать в проходе на земельный участок. Пока шли споры и разбирательства, ООО «Первая мельница» реализовало своё оборудование, имеющиеся на площадях завода, молодой компании «Горьковский мукомольный завод», которая был учреждена 27 февраля 2018 года. И теперь уже новый собственник оборудования через суд пытается истребовать приобретённое имущество с ООО «Спектр». Помимо этого, истец взыскивает с последнего 961,4 тыс. рублей дохода, которое ответчик извлёк с помощью спорного оборудования. Именно в рамках данного дела ранее были приняты обеспечительные меры, запрещающие «ООО «Спектр» производить любые действия, связанные с использованием, демонтажом, перемещением и/или распоряжением, совершением любых других действий с имуществом, перечисленным в актах приема-передачи от 26.03.2018 года».

Между тем в конце октября 2018 года суд рассмотрел ходатайство компании «Спектр» с просьбой о частичном снятии обеспечительных мер, мотивированном тем, что «неиспользование оборудования, расположенного в зданиях ООО «Спектр» по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, д.96, необходимого для эксплуатации источника тепловой энергии ввиду принятых обеспечительных мер приведет к срыву отопительного периода и прекращению теплоснабжения следующих объектов: жилых домов № 81, 85 и 94 по улице Интернациональная; гостиницы «ИнтернационалЪ» по улице Интернациональная, 96а; Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Канавинском районе города Нижнего Новгорода по улице Приокская, дом №6».

Суд удовлетворил ходатайство.

«Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 03.07.2018 по делу А43−1367/2018 установлено, что вывод из эксплуатации теплоисточника, по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 96, не обоснован; в утвержденной схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода и в зоне действия теплоисточника существует дефицит тепловой энергии; котельная по адресу: улица Интернациональная, дом 96 — это единственный возможный источник тепловой энергии для жилых домов №81 и №85 по улице Интернациональная. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 21.03.2018 года по делу №А43−45 649/2017 установлено, что ООО «Эра Комфорт» оказывает обществу услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию котельной по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 96. Таким образом, в целях недопущения прекращения теплоснабжения указанных выше объектов, суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство», — отмечалось в определении суда.

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