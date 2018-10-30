В Болгарии задержаны продавцы паспортов гражданам Украины и Молдавии

София, , 02:42 — REGNUM Порядка 20 человек были задержаны в Болгарии за торговлю паспортами, передает Радио Свобода.

Уточняется, что паспорт гражданина Болгарии предлагался за €5 тыс., в качестве покупателей названы граждане Молдавии, Украины и Македонии.

Среди двадцати задержанных по обвинению в коррупции, подделке документов и злоупотреблении служебным положением — Петр Харалампиев, глава ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на псевдопатриотические заявления из Киева о том, что жизнь на Украине улучшается, миграция украинских граждан за рубеж нарастает.

Одним из проявлений этой тенденции стал украинско-венгерский скандал после появления видеозаписи, на которой жители Западной Украины нелегально принимают гражданство Венгрии.

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