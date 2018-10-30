Минпросвещения планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории Отечества

Москва, , 02:27 — REGNUM Единый государственный экзамен по истории может быть введен в качестве обязательного с 2022 года, заявила глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с активистами Российского движения школьников.

По ее словам, в 2020 году планируется провести пилотные экзамены, а с 2022 года экзамен по истории Отечества может получить статус обязательного. В настоящее время обязательными дисциплинами на ЕГЭ являются русский язык и математика.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева на «Прямой линии» с российским президентом Владимиром Путиным 7 июня 2018 года заявила, что окончательного решения по введению обязательного экзамена по истории в 2020 еще принято не было, вопрос находится лишь на стадии обсуждения.