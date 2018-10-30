Группу из 22 молдаван вызволили из трудового рабства в Испании

Кишинёв, , 01:38 — REGNUM Группа из более чем 20 граждан Молдавии попала в трудовое рабство в Испании. Как передает ИА REGNUM, об их ситуации стало известно из видеоролика, который один из молдавских граждан сумел выложить в соцсеть.

В ролике говорилось, что более двух десятков граждан Молдовы насильно удерживают на испанской ферме, содержат в антисанитарных условиях, не платят деньги за работу, а за неповиновение угрожают расправой. Автор ролика говорил, что работу за границей ему предложили в молдавском Агентстве по трудоустройству, обещая высокую зарплату. Но на месте все оказалось по-другому: «Нас держат как заложников, как рабов. У нас нет денег даже на еду».

В молдавском МИД сообщили, что тут же подключились к вызволению молдавских граждан из плена. И 17 из 22 человек, оказавшихся в трудовом рабстве, уже вернулись в Кишинев. Еще пять предпочли остаться в Испании, найдя там другую работу.

Стоит отметить, что Молдавию в поисках работы покинули более 1 млн. из 3,5 млн жителей страны.