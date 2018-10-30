Прилепин рассказал о настроениях людей в Донбассе

Москва, , 00:22 — REGNUM Жители Донбасса испытывают некое религиозное чувство, которое больше не является просто усталостью или ожиданием выхода из ситуации, рассказал 29 октября писатель Захар Прилепин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Об усталости людей в Донбассе мы впервые услышали весной 2014 года, летом уже точно про это уже точно говорили, осенью не было никаких сил. С тех пор идет пятый год, и я не нахожу в русском языке слова, которые способны так или иначе отобразить состояние людей, находящихся в Донбассе. Это уже не усталость, не смирение, не терпение, какое-то религиозное чувство», — сказал он.

По словам писателя, это чувство «даже нельзя замешать на ожидании выхода из этой ситуации, потому что рационально наблюдая за ситуацией, никакого выхода нет».

Писатель Захар Прилепин с 2014 года неоднократно посещал зону вооруженного конфликта на востоке Украины, организовывал гуманитарную помощь. С декабря 2015 стал советником главы ДНР, с октября 2016 заместителем командира батальона спецназа армии ДНР.