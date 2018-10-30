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Прилепин рассказал о настроениях людей в Донбассе

Общество

«Это уже не усталость, не смирение, не терпение, какое-то религиозное чувство»

Прилепин рассказал о настроениях людей в Донбассе
© СВ ДНР
Донецкий аэропорт

Москва, 30 октября 2018, 00:22 — REGNUM  Жители Донбасса испытывают некое религиозное чувство, которое больше не является просто усталостью или ожиданием выхода из ситуации, рассказал 29 октября писатель Захар Прилепин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Об усталости людей в Донбассе мы впервые услышали весной 2014 года, летом уже точно про это уже точно говорили, осенью не было никаких сил. С тех пор идет пятый год, и я не нахожу в русском языке слова, которые способны так или иначе отобразить состояние людей, находящихся в Донбассе. Это уже не усталость, не смирение, не терпение, какое-то религиозное чувство», — сказал он.

По словам писателя, это чувство «даже нельзя замешать на ожидании выхода из этой ситуации, потому что рационально наблюдая за ситуацией, никакого выхода нет».

Писатель Захар Прилепин с 2014 года неоднократно посещал зону вооруженного конфликта на востоке Украины, организовывал гуманитарную помощь. С декабря 2015 стал советником главы ДНР, с октября 2016 заместителем командира батальона спецназа армии ДНР.

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Война в Донбассе
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