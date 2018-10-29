Министр транспорта Индии: мы богатая нация с бедным населением

Нью-Дели, , 22:04 — REGNUM «Индия — это богатая нация с бедным населением, так как предыдущие правительства страны работали только во благо своих семей», — заявил министр транспорта Индии Нитин Гадкари на выступлении перед сторонниками партии Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) в Хайдарабаде.

Министр также отметил, что БДП не работает в интересах только одной семьи, добавив, что политика правящей партии Индии не основывается на принципе каст, религии и языка.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нитин Гадкари отметил, что партия БДП никогда не ассоциировалась с именем ее лидера, ведь, по его словам, партия «функционирует на основе ее принципов».

В своей речи политик также упомянул о важности развития таких приоритетных секторов экономики, как сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг, ведь это является «ключевым условием для прогресса любой нации».