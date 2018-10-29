В Израиле почтили память жертв атаки на синагогу в США

Иерусалим, , 23:01 — REGNUM Правительство Израиля начало свое заседание с минуты молчания в память о жертвах атаки на синагогу «Эц Хаим» в американском штате Пенсильвания. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования родственникам жертв трагедии и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Невозможно преувеличить ужас убийства евреев, пришедших в синагогу в Шаббат (субботу) и убитых только потому, что они — евреи», — заявил глава правительства Израиля в начале заседания правительства, — «Израиль стоит на одной линии фронта с еврейской общиной Питтсбурга, еврейской общиной США и всем американским народом.» Кроме того, Нетаньяху призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.