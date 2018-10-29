Новгородский психоневрологический интернат «Оксочи» станет больше

Москва, , 21:43 — REGNUM В деревне Подгорное Маловишерского района Новгородской области в 2019 году начнут строить вторую очередь психоневрологического интерната «Оксочи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, договорённость о федеральной поддержке строительства была достигнута сегодня, 29 октября, в ходе рабочей встречи министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Планируется, что федеральная помощь региону по строительству второй очереди интерната будет оказана в рамках реализации национального проекта «Демография». Кроме того, региону будет выделен дополнительный автотранспорт для доставки мобильных бригад специалистов профилактической медицины в удаленные населенные пункты, а также для продолжения реализации проекта «Социальное такси».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время психоневрологический интернат «Оксочи» размещается в двух отремонтированных корпусах старой психиатрической больницы и двух новых зданиях, построенных в селе Подгорное после трагического пожара в селе Лука Маловишерского района, где в ночь на 13 сентября 2013 года сгорел деревянный корпус интерната, погибли 37 человек. Новый комплекс зданий был торжественно открыт в январе 2018 года. Сейчас интернат рассчитан на 270 мест.

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