Танзанийская активистка получила премию ООН за вклад в защиту прав человека

Додома, , 21:58 — REGNUM Ребекка Гьюми, жительница Танзании, основатель и главный исполнительный директор организации «Msichana Initiative» («Инициатива девушки»), отстаивающей права девочек на образование в Танзании, получила премию Организации Объединенных Наций за вклад в защиту прав человека.

Ребекка Гьюми в течение восьми лет оспаривала конституционность статей 13 и 17 закона о браке, принятого в 1971 году в Танзании, в соответствии с которым разрешается выдавать замуж девочек в возрасте 14 и 15 лет с согласия родителей или по решению суда.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в сентябре 2016 Гьюми также завоевала награду ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН) за достижение глобальных целей и ее вклад в борьбу с проблемой ранних браков в Танзании.

Еще одна премия была присуждена Асме Джахангир, пакистанской правозащитнице, политической активистке, юристу, которая скончалась в этом году. В течение трех предшествующих десятилетий Джахангир защищала права женщин, девочек, детей и религиозных меньшинств в своей стране, где она открыла центр по оказанию юридической помощи.

Также обладательницей премии стала первая женщина-защитница прав коренных народов в Бразилии Йоэнья Уапичана. Уапичана является первой коренной жительницей, выступившей перед Верховным федеральным судом и первым представителем коренных народов, окончившим юридическое учебное заведение в стране. В 2013 году она стала первой женщиной, избранной в конгресс Бразилии.

Премия Организации Объединенных Наций за вклад в защиту прав человека присуждается отдельным лицам и организациям в качестве признания их уникального вклада в развитие и защиту прав и основных свобод человека в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека ООН. Генеральная Ассамблея ООН учредила данную награду 10 декабря 1968 года, через 20 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека.

Элеонора Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Дени Муквеге, Малала Юсуфзай, организация «Международная амнистия» и Международный Комитет Красного Креста входят в число людей и организаций, удостоенных данной премии.