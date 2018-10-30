В Эфиопии будут бороться с домогательствами в отношении женщин-госслужащих

Аддис-Абеба, , 00:07 — REGNUM Министерство государственной службы Эфиопии сообщило, что в настоящее время активно предпринимаются усилия по предотвращению сексуальных домогательств в отношении женщин-госслужащих. В министерстве подчеркнули, что долгое время в стране не было никакого правового акта, специально предназначенного для защиты права женщин-госслужащих. Об этом сообщил 28 октября эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Herald.

Эксперт министерства государственной службы по делам детей, женщин и молодежи Бырхану Тадесе сообщил, что министерство делает все возможное для создания благоприятных условий труда для женщин. Предотвращение сексуальных домогательств является одной из его приоритетных задач. По словам эксперта, после изучения серьезности проблемы министерство разработало особую политику, которая защищает женщин из числа государственных служащих. Обычно сексуальное домогательство совершается на общественном рабочем месте в форме устного или физического действия с сексуальным характером, выполняемого начальниками, руководителями или другими работниками. Преследование в основном осуществляется косвенно в виде угроз женщинам.

Эксперт добавил, что для реализации политики правительство должно одинаково качественно проводить ее во всех сферах жизни общества страны.