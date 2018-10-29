Премьер Эфиопии посетил район экологического бедствия на озере Тана

Аддис-Абеба, , 23:05 — REGNUM Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед прибыл в район экологической катастрофы на озере Тана, которое пострадало от вьющегося быстрорастущего водного сорняка. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Напомним, что сорняк — водный гиацинт — быстрыми темпами затягивает поверхность озера, что приводит к тому, что вода в озере застаивается и портится. Такая проблема становится катастрофической для местных жителей, которые используют пресную озерную воду для бытовых нужд.

Во время посещения озера Тана, крупнейшего озера в Эфиопии, премьер-министр сообщил местным фермерам, которые собрались, чтобы приветствовать его, что правительство примет все меры, чтобы устранить эту проблему.