Понедельник, 29 Октября 2018 года
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Премьер Эфиопии посетил район экологического бедствия на озере Тана

Общество

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетил озеро Тана, чтобы оценить ущерб озеру

Аддис-Абеба, 29 октября 2018, 23:05 — REGNUM  Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед прибыл в район экологической катастрофы на озере Тана, которое пострадало от вьющегося быстрорастущего водного сорняка. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Напомним, что сорняк — водный гиацинт — быстрыми темпами затягивает поверхность озера, что приводит к тому, что вода в озере застаивается и портится. Такая проблема становится катастрофической для местных жителей, которые используют пресную озерную воду для бытовых нужд.

Во время посещения озера Тана, крупнейшего озера в Эфиопии, премьер-министр сообщил местным фермерам, которые собрались, чтобы приветствовать его, что правительство примет все меры, чтобы устранить эту проблему.

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Зарубежная хроника
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